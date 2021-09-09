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"Все плохо": лечение за рубежом не помогло Андрею Губину

Вероника Полынина
1 час назад

Популярный в 1990-е годы певец Андрей Губин рассказал о состоянии своего здоровья.

"Все плохо": лечение за рубежом не помогло Андрею Губину
Фото: ТАССТАСС

В середине 2000-х врачи диагностировали Губину неврологическое заболевание - левостороннюю прозопалгию.

В беседе с изданием «Аргументы и Факты» музыкант признался, что действительно испытывает сильные боли буквально во всем теле. Не так давно он проходил курс лечения в Египте, однако улучшения не произошло.

«Я действительно был в Египте, где много плавал, лечил спину. Увы, со здоровьем у меня по-прежнему все плохо, никаких подвижек. Болит буквально все. Поэтому мне приходится много двигаться, чтобы не свихнуться», - рассказал Губин.

Звезда 90-х признался, что ведет довольно замкнутый образ жизни и редко включает мобильный телефон, потому что туда «начинает сыпаться какая-то хрень, гадости начинают писать, причем часто совершенно незнакомые люди». При этом он продолжает писать песни.

Сейчас Андрей занимается поиском дома в Подмосковье, чтобы иметь возможность работать на свежем воздухе.

47-летний Андрей Губин - певец, композитор, поэт, музыкальный продюсер, автор и исполнитель хитов «Лиза», «Мальчик-бродяга», «Зима-холода», «Ночь», Птица», «Я знаю – ты знаешь», «Милая моя далеко» и др.

Шоу-бизнес,Андрей Губин,
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