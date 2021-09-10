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«Между нами пропасть»: Малахов раскритиковал Галкина за безвкусицу

News.ruиещё 1
1 час назад

Андрей Малахов раскритиковал Максима Галкина за отсутствие вкуса из-за его замка в деревне Грязь. Популярный телеведущий в эфире YouTube-шоу с Софико Шеварнадзе заявил, что не стал бы жить в таком особняке даже за большие деньги.

Малахов раскритиковал Галкина за безвкусицу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Малахов признался, что смог бы выдержать в таком доме не более суток. И это несмотря на то, что сам особняк Галкина-Пугачёвой оценивают в несколько миллионов долларов.

«Между нами пропасть, начиная от вкуса к современному искусству, к одежде, к архитектуре. Я не могу представить, что я живу в этом замке. Ну честно. Даже если бы мне заплатили деньги, я выдержал бы сутки в этом доме, но не больше. Я молодой современный человек, который поездил и посмотрел, как живут в мире. Извините, никого не хочу обидеть», — сказал телеведущий.

Также Малахов прошёлся по взглядам мужа Аллы Пугачёвой на современное искусство. Речь идёт о скульптуре Урса Фишера в Москве, которую юморист сравнил с «кучей экскрементов». Малахов подчеркнул, что главное отличие между ним и шоуменом заключается в умении не выпячивать своё мнение в тех вопросах, в которых ты некомпетентен.

Ведущий «Прямого эфира» добавил, что зрители его часто путают с Галкиным на улице. И он уже даже не пытается с ними спорить.

Ранее ведущий программы «Прямой эфир» Андрей Малахов ответил на угрозы мужа Анастасии Макеевой, Романа Малькова. Мужчина пригрозил подать на телеведущего в суд в случае выхода передачи, посвящённой личной жизни актрисы.

Шоу-бизнес,Урс Фишер,Софико Шеварнадзе,Анастасия Макеева,Максим Галкин,Андрей Малахов,Алла Пугачева,
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