Малахов раскритиковал Галкина за безвкусицу

«Между нами пропасть, начиная от вкуса к современному искусству, к одежде, к архитектуре. Я не могу представить, что я живу в этом замке. Ну честно. Даже если бы мне заплатили деньги, я выдержал бы сутки в этом доме, но не больше. Я молодой современный человек, который поездил и посмотрел, как живут в мире. Извините, никого не хочу обидеть», — сказал телеведущий.