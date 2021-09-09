Актриса Дженнифер Лоуренс ждет ребенка, пишет People.

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Лоуренс беременна от своего мужа, директора художественной галереи Кука Марони, сообщил представитель звезды.

Подробности пока не приводятся.

Звезда «Голодных игр» и «Людей Икс: Темный Феникс» и арт-дилер Маруни поженились в октябре 2019 года, церемония бракосочетания прошла в одном из самых роскошных особняков Род-Айленда в присутствии голливудских знаменитостей.

На свадьбу были приглашены 150 гостей, среди которых были актрисы Эмма Стоун, Николь Риччи и Эшли Олсен, певица Адель, комик Эми Шумер, мать-основательница клана Кардашьян Крис Дженнер и другие.