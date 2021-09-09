Серов выставил на продажу пятикомнатную квартиру в Москве за 20 млн рублей

«Друзья! Хочу сообщить вам, что я продаю свою пятикомнатную квартиру недалеко от Серебряного бора. Я прожил в ней много счастливых лет. Надеюсь, что и вам понравятся атмосфера и уют этого дома и вы захотите здесь жить», – написал он и подчеркнул, что нового владельца пригласит на дружеский ужин в ресторан.