Серов выставил на продажу пятикомнатную квартиру в Москве за 20 млн рублей

Артист Александр Серов выставил на продажу квартиру в Москве неподалеку от Серебряного бора. Свою недвижимость 6общей площадью 145 квадратных метров 67-летний исполнитель оценил в 20 млн рублей, а снимки и объявление опубликовал в Instagram.
«Друзья! Хочу сообщить вам, что я продаю свою пятикомнатную квартиру недалеко от Серебряного бора. Я прожил в ней много счастливых лет. Надеюсь, что и вам понравятся атмосфера и уют этого дома и вы захотите здесь жить», – написал он и подчеркнул, что нового владельца пригласит на дружеский ужин в ресторан.
Жилье представляет собой три квартиры на одной площадке, которые объединены в одну. В объекте имеется три санузла, две лоджии с видом на Серебряный бор и два балкона с видом на небольшую улицу. В шаговой доступности от квартиры находится стадион «Октябрь», а также станция метро Живописная, которая сейчас достраивается.
Как отмечает риэлтерское агентство, в подарок покупатель также получит автограф в договоре от Серова. Сам музыкант не уточняет, почему решил продать квартиру, в которой прожил довольно долго. Серов отмечает, что создавал эту квартиру для себя и «для своего вдохновения».