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Ургант рассказал правду о настоящем отце ребенка его бывшей жены

Елена Прошина
1 час назад

64-летний российский телеведущий Андрей Ургант признался, что последний ребенок его бывшей жены, 33-летней Елены Романовой, не от него. Как рассказал журналист на передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1», жена хотела ребенка, однако завести совместного у них не вышло.

Ургант рассказал правду о настоящем отце ребенка его бывшей жены
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ургант пояснил, что, несмотря на разрыв, им удалось сохранить теплые отношения. Сейчас она вместе с сыном Федей живет в одном из загородных домов телеведущего.

«Это не мой ребенок, это мой крестник. Я организовывал роды Лены и стал первым человеком, который взял малыша на руки. Лена не рассказывает о папе своего сына. Случилось то, что случилось. Ленка забеременела, она не говорит, от кого, она не выходит замуж, не приводит этого мужчину домой», – рассказал он.

Журналист подчеркнул, что бывшая супруга его не использует. При этом недавно Романова заявила, что маленький Федя впервые встретился со своим настоящим отцом. Она призналась, что рада этой встрече.

«Много разных интересных выводов и инсайтов за последние два года и девять месяцев. Хотелось бы ими поделиться, но есть одно но: это не только моя история, поэтому понадобится разрешение Фединого папы», — поделилась она в Instagram.

Дом Урганта Романова покинет примерно через полгода – к этому времени будет готова её квартира.

Шоу-бизнес,Елена Романова,Андрей Ургант,
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