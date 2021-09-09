Ургант рассказал правду о настоящем отце ребенка его бывшей жены

«Это не мой ребенок, это мой крестник. Я организовывал роды Лены и стал первым человеком, который взял малыша на руки. Лена не рассказывает о папе своего сына. Случилось то, что случилось. Ленка забеременела, она не говорит, от кого, она не выходит замуж, не приводит этого мужчину домой», – рассказал он.