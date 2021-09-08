Виторган впервые заговорил о причинах развода с Собчак

«Мораль — не догма и она не существует вне контекста — она глубже и нюанснее. И еще. Как у вас не может быть будущего с человеком, если вам неприятен его запах или неприятно смотреть как он ест — так у вас не может быть будущего с человеком с которым у вас разные представления о морали. Мораль — нравственный закон внутри — обстоятельство непреодолимой силы. Мораль вещь очень интимная. Говорить о ней возможно очень тихо, вдумчиво и лишь с самыми близкими», – пофилософствовал актер.