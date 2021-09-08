Виторган впервые заговорил о причинах развода с Собчак

Актер Максим Виторган впервые публично заговорил о причинах развода с журналисткой Ксенией Собчак. В своем Instagram он опубликовал фотографию из парка скульптур Вигеланда в Осло и изложил поток своих мыслей на тему морали.
В начале поста Виторган отметил, что заметку он написал пару лет назад.
«Мораль — не догма и она не существует вне контекста — она глубже и нюанснее. И еще. Как у вас не может быть будущего с человеком, если вам неприятен его запах или неприятно смотреть как он ест — так у вас не может быть будущего с человеком с которым у вас разные представления о морали. Мораль — нравственный закон внутри — обстоятельство непреодолимой силы. Мораль вещь очень интимная. Говорить о ней возможно очень тихо, вдумчиво и лишь с самыми близкими», – пофилософствовал актер.
Один из подписчиков задался вопросом, как человек с «такими философскими суждениями мог жениться на Ксении Собчак». Остальных комментаторов возмутил снимок – на фотографии у скульптуры мужчины имелись гениталии.
«Я не хочу, чтобы моя дочка видела такое и задавалась вопросом: почему они голые», – написала одна из подписчиц.
Напомним, что Виторган и Собчак прожили шесть лет. Звезды поженились в феврале 2013 года, а январе 2019-го официально развелись. Экс-супруги продолжают воспитывать общего сына Платона.