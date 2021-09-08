Лобода назвала причину переезда в Европу

Певица Светлана Лобода заявила, что переехала в Европу «ради детей», так как не хочет пристального внимания к своей семье. Об этом она рассказала в интервью Teleprogramma.pro.
Артистка отметила, что сама она из-за концертной деятельности уже «многие годы живет в самолете» и «точка, где хранится ее гардероб, особо ничего не решает».
«Обычно мой график выстроен так, что даже во время длительного тура через каждые 3 — 4 дня я залетаю домой, чтобы обнять моих девчонок. А когда мы не можем быть физически вместе, мы все время на видеосвязи. Что касается переезда, то в первую очередь я его задумала ради детей. Решение было обусловлено мыслями о безопасности моих девочек», - пояснила певица.
Светлана Лобода подчеркнула, что ее популярность «фактически лишает свободы всю ее семью», а новое место жительство помогло решить эту проблему.
«Жить в домике у моря среди людей, которые тебя не знают, — не это ли мечта любого известного человека?» - заявила она, не раскрыв, где именно поселилась.