Лобода назвала причину переезда в Европу

«Обычно мой график выстроен так, что даже во время длительного тура через каждые 3 — 4 дня я залетаю домой, чтобы обнять моих девчонок. А когда мы не можем быть физически вместе, мы все время на видеосвязи. Что касается переезда, то в первую очередь я его задумала ради детей. Решение было обусловлено мыслями о безопасности моих девочек», - пояснила певица.