Федункив показала синяки на ногах после свадьбы

«Марина, простите, а это свет так неудачно падает или вы ударились где-то? Такое ощущение, что на ногах синяки», «Что у вас с ногами? Откуда столько синяков после свадьбы?», «Что с ножками, это тень? Как будто все в синяках», написали в комментариях пользователи.