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Федункив ужаснула поклонников синяками на ногах после свадьбы

News.ruиещё 1
1 час назад

Поклонники Марины Федункив разглядели синяки на ногах актрисы, появившиеся через две недели после свадьбы с молодым итальянцем. Звезда «Реальных пацанов» отдыхает на родине мужа, о чём и пишет в Instagram.

Федункив показала синяки на ногах после свадьбы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На видео Марина Федункив предстаёт в качестве тревел-блогера и восхищается вымощенной древней дорогой. Актриса отмечает, что опыт древней кладки неплохо бы перенять и современной Москве. Подписчики согласились с артисткой, но при этом обратили внимание на странные пятна на её ногах.

Федункив ради экскурсии надела короткие шорты, которые выставили её ноги в неприглядном свете.

«Марина, простите, а это свет так неудачно падает или вы ударились где-то? Такое ощущение, что на ногах синяки», «Что у вас с ногами? Откуда столько синяков после свадьбы?», «Что с ножками, это тень? Как будто все в синяках», написали в комментариях пользователи.

Некоторые предположили, что синяки на ногах звезды — следствие слишком бурных романтических отношений в медовый месяц. Некоторые из фанатов пошутили, что Федункив, вероятно, не выходит из номера от молодого мужа.

Ранее актриса Марина Федункив сыграла свадьбу с итальянским бизнесменом Стефано Маджи. Торжество прошло в отеле премиального уровня Hyatt Regency в центре Москвы.
Шоу-бизнес,Марина Федункив,Москва,
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