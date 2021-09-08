Андреасян подаст в суд на Кудрявцеву

Культовый режиссёр Сарик Андреасян заявил о том, что подаёт в суд на ведущую Леру Кудрявцеву за нелестный отзыв на всю страну. Об этом автор «Комы», «Мужчины с гарантией» и прочих известных фильмов рассказал на шоу Агаты Муцениеце «Честный развод».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Скандал между двумя популярными личностями произошёл на «Новой волне», когда Кудрявцева, зачитывая со сцены текст, произнесла такую фразу: «...их, как фильмов у Сарика Андреасяна, очень много, но, как говорится, хорошего мало». Режиссёр обиделся до такой степени, что в конфликт даже вмешался муж Кудрявцевой, хоккеист Игорь Макаров. Он пообещал «по-мужски» поговорить с Андреасяном.

В итоге режиссёр решил подать в суд. Он уже переговорил со своим адвокатом и добавил, что долгое время терпел подобные оскорбления. Но любому терпению приходит конец.

«Дело даже не совсем в Лере. На ее месте мог стоять любой человек на сцене, просто это было последней каплей. Это все-таки федеральный канал, смотрит вся страна... Есть такая вещь — порочащие деловую репутацию действия», — пояснил Андреасян.