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Андреасян подаст в суд на Кудрявцеву после скандала на «Новой волне»

News.ruиещё 1
24 минуты назад

Культовый режиссёр Сарик Андреасян заявил о том, что подаёт в суд на ведущую Леру Кудрявцеву за нелестный отзыв на всю страну. Об этом автор «Комы», «Мужчины с гарантией» и прочих известных фильмов рассказал на шоу Агаты Муцениеце «Честный развод».

Андреасян подаст в суд на Кудрявцеву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Скандал между двумя популярными личностями произошёл на «Новой волне», когда Кудрявцева, зачитывая со сцены текст, произнесла такую фразу: «...их, как фильмов у Сарика Андреасяна, очень много, но, как говорится, хорошего мало». Режиссёр обиделся до такой степени, что в конфликт даже вмешался муж Кудрявцевой, хоккеист Игорь Макаров. Он пообещал «по-мужски» поговорить с Андреасяном.

В итоге режиссёр решил подать в суд. Он уже переговорил со своим адвокатом и добавил, что долгое время терпел подобные оскорбления. Но любому терпению приходит конец.

«Дело даже не совсем в Лере. На ее месте мог стоять любой человек на сцене, просто это было последней каплей. Это все-таки федеральный канал, смотрит вся страна... Есть такая вещь — порочащие деловую репутацию действия», — пояснил Андреасян.

Ранее сообщалось, что Лера Кудрявцева получала последние несколько лет гонорар в миллион рублей за каждую «Премию МУЗ-ТВ» в качестве ведущей, рассказал экс-глава телеканала Арман Давлетяров. Она вела шоу 11 лет, но в 2021-м её заменили Александр Ревва, Настя Ивлеева, Ксения Собчак и Дмитрий Нагиев.

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