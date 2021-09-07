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Киновед объяснил феномен любви русских к Бельмондо

Алиса Селезнёва
14 минут назад

Популярность французского актера Жана-Поля Бельмондо среди советских и российских зрителей объясняется тем, что он олицетворял французскую легкости и помогал на время забыть о проблемах. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» заявил киновед Даниил Сегаль.

Киновед объяснил феномен любви русских к Бельмондо
Фото: РИА НовостиРИА Новости

6 сентября стало известно, что Жан-Поль Бельмондо умер в возрасте 88 лет. На протяжении своей кинокарьеры Бельмондо снялся более чем в ста картинах, роли в десятках из них стали по-настоящему культовыми. При этом слава пришла к актеру в 1959-м после выхода на экраны фильма Жан-Люка Годара «На последнем дыхании».

Киновед Даниил Сегаль отметил, что в СССР и в России очень любили Жана-Поля Бельмондо за его легкость, которой не было у советских звезд кино.

«Французские комедии в Советском союзе просто обожали, потому что на два часа ты мог отключиться от своих проблем и наблюдать очень интересный смешной сюжет. Это был отдых в чистом виде, поэтому на комедии французского производства выстраивались очереди», - пояснил он.

По словам киноведа, Жан-Поль Бельмондо олицетворял этот французский характер, эту легкость и был одним из первых, кто говорил со зрителем именно на таким языке.

При этом Даниил Сегаль подчеркнул, что сейчас этот стиль уже не работает и французское кино сегодня не так популярно.

Шоу-бизнес,Жан-поль Бельмондо,
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