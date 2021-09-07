Ивлеева назвала настоящую дату расставания с Элджеем

Блогер Настя Ивлеева решилась на откровение и рассказала самую значимую деталь ее развода с репером Элджеем. Как призналась телеведущая, их расставание началось еще в марте 2021 года. Она отметила в интервью на YouTube-шоу «Осторожно: Собчак», Алексей Узенюк (так на самом деле зовут исполнителя) решал с ней все «дружественным и грамотным образом».

Фото: @_agentgirl_ @_agentgirl_

Ивлеева пояснила, что умалчивать о разрыве годами было бы невозможно, однако и рассказать об этом оказалось сложно.

«Написать пост в Instagram о том, что мы не вместе, это, конечно, прекрасно, но наши отношения заслуживали большего, и мне хотелось красиво преподнести все это», – отметила она.

В результате весть об их разрыве распространилась через один из журналов. Настя и Элджей дали подробное интервью, в котором откровенно рассказали о своем расставании. Как оказалось, они разъехались еще в марте.

«Надо отдать должное мужу. Мы умели разговаривать и слышать друг друга. Таким дружественным грамотным образом все решали, делали выводы. Я его люблю до сих пор, он для меня близкий человек. Леша вдохновлял меня и заменял мне всех», — отметила Ивлеева.