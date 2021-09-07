Азиза вступилась за обвиненных в мошенничестве мужа и свекровь

Певица Азиза выступила в защиту семьи своего нового супруга Алессандро Лортэ, которая якобы покинула родной Липецк из-за мошенничества его матери, Людмилы. Как выяснили журналисты шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир», избранника на самом деле зовут Александр Соколов, а его мать обвинили в махинациях с недвижимостью. Как объяснила артистка в разговоре с «Собеседником», она прожила жизнь и научилась разбираться в людях.

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«Знаю все об Александре Соколове. И, конечно же, о его родных: ныне здравствующих и ушедших в мир иной. Моя семья — это Александр, его мама Людмила, ее младший сын Кирилл, его супруга, их дочь. Я знаю все и о человеке, который, не будучи биологическим отцом Александра и Кирилла, воспитывал их в Италии», — подчеркнула звезда.

Азиза рассказала, что в 90-е годы мать Алессандро решила развестись со своим супругом, однако тот пришел в ярость и восемь раз ударил женщину ножом.

«Она покинула Россию, чтобы больше никогда не пересекаться с человеком, который хотел ее убить. Этот мужчина был лишен родительских прав и отправлен в соответствующие места. Вышел, женился, в новой семье у него родилась дочь. С того злосчастного дня прошло 28 лет. Александр и Кирилл вычеркнули этого мужчину из своей жизни», – рассказала певица о прошлом своего супруга.

При этом на заявления поклонников, которые уверены, что Азиза пребывает в неведении относительно истинного положения вещей, певица ответила категорично.

«Спасайте себя и свои души. Спасайте свои семьи! Меня никто не спасал», – отметила она.

Артистка рассказала, что в скором времени она с Алессендро планирует сыграть еще одну свадьбу. Они уже завершили подготовку и разослали приглашения гостям.