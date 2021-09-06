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Жена актера Ивана Краско рассказала о его состоянии

Вероника Полынина
1 час назад

Актер Иван Краско, госпитализированный 25 августа с инсультом, готовится к выписке. По словам его бывшей жены Натальи Вяль, Краско выпишут из больницы уже 7 сентября.

Жена актера Ивана Краско рассказала о его состоянии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Его завтра выписывают. Самочувствие у него вроде нормальное», - сказала Вяль изданию Life.ru.

Она отметила, что из больницы артист поедет не на дачу, где он жил в последнее время, а в петербургскую квартиру, где с ним рядом будут дети. В ближайшие дни Краско отправится на реабилитацию в санаторий.

Ранее директор Ивана Краско Вячеслав Смородинов рассказал «Комсомольской правде», что после инсульта у актера стало плохо с памятью, ухудшилось боковое зрение, и появилась слабость. По словам директора, врачи дают прогнозы на полное восстановление 90-летнего артиста.

Напомним, 25 августа народного артиста России Ивана Краско экстренно госпитализировали в реанимацию петербургского центра имени Алмазова с подозрением на инсульт. Актер почувствовал себя плохо за несколько дней до этого, у него начали отказывать ноги и темнело в глазах. Близкие уговорили его обратиться в поликлинику, откуда Краско на скорой увезли в больницу.

Шоу-бизнес,Вячеслав Смородинов,Иван Краско,Комсомольская правда,
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