Жена актера Ивана Краско рассказала о его состоянии

Актер Иван Краско, госпитализированный 25 августа с инсультом, готовится к выписке. По словам его бывшей жены Натальи Вяль, Краско выпишут из больницы уже 7 сентября.

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«Его завтра выписывают. Самочувствие у него вроде нормальное», - сказала Вяль изданию Life.ru.

Она отметила, что из больницы артист поедет не на дачу, где он жил в последнее время, а в петербургскую квартиру, где с ним рядом будут дети. В ближайшие дни Краско отправится на реабилитацию в санаторий.

Ранее директор Ивана Краско Вячеслав Смородинов рассказал «Комсомольской правде», что после инсульта у актера стало плохо с памятью, ухудшилось боковое зрение, и появилась слабость. По словам директора, врачи дают прогнозы на полное восстановление 90-летнего артиста.