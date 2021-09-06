Ивлеева не смогла ответить на «школьные» вопросы в интервью Собчак

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева в интервью журналистке Ксении Собчак не смогла ответить ни на один из 10 простых вопросов из школьной программы, касающиеся истории и литературы.

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В ходе интервью на канале в YouTube «Осторожно: Собчак» Ивлеевой предложили ответить 10 вопросов из школьной программы.

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«Я сразу говорю: я тупая, официально заявляю», - сказала Ивлеева, но согласилась на «Суперигру».

На вопрос, в каком веке правил Петр I, блогер ответила, что в XVI-м (правильный ответ – в XVIII-м). Фамилией Петра I, по версии Ивлеевой, была Рюрикович (Романов). На вопрос, какой город в России называют Малым Сталинградом, Настя предположила, что это Петрозаводск (правильно – Великие Луки). Автором романа «Отцы и дети», как считает Ивлеева, был Толстой (Тургенев).

После этого вопроса Настя возмутилась и сказала, что может этого не знать, и это нормально, так как она может жить без этих знаний и зарабатывать деньги.

Собчак согласилась и спросила, чем знаменита фамилия Джугашвили.

«Без понятия», - ответила Ивлеева и удивилась, что она относится к Сталину.

Далее блогер, отвечая на соответствующий вопрос, предположила, что Товстоногов был писателем, а известную строчку «Быть или не быть» перевела как «Be or not be».

Подписчики канала раскритиковали интервью, которое дала Ивлеева.

«Вот смотрю на Настю и не понимаю, как при наличии таких ресурсов, путешествий, за возможность общения с разными интересными людьми ,денег и т. д. быть настолько пустой?», - написала одна из подписчиц.

«Я только начал смотреть, но измеритель испанского стыда уже зашкалил. Мне кажется, это провал для Ивлеевой», - написал другой.

«Боже, Настю можно смотреть не более 5 минут - это ее формат. Но не два часа с лишним. Совершенная пустота духовная, недостаток образования, и, к сожалению, эта девушка - флагман нашей молодежи». – прокомментировала еще одна пользовательница.

«То самое чувство, когда комментарии интереснее интервью», - написала еще одна.

Анастасия Ивлеева - телеведущая, актриса и видеоблогер. Наиболее известна как ведущая телепередачи «Орёл и решка» на телеканале «Пятница!».