Опубликовано видео со свадьбы телеведущего Андрея Норкина

Дочь телеведущего Андрея Норкина Александра опубликовала видео со свадьбы отца с Ириной Бородиной. Видеозапись девушка выложила в своем Instagram.

На кадрах видно, как Норкин кружится с Бородиной в танце в облаках искусственного дыма, а гости сидят за столами. Дочь подписала видео как «Первый танец. Само торжество проходило под большим шатром, который расположился на территории загородного клуба в подмосковном Пирогово.

Комментаторы поддержали Норкина и Бородину, поздравив их с бракосочетанием. «Пара шикарная!», «Молодцы! Честь по чести, а не сожительство. Многая благая вам лета в любви и согласии!», – писали они.

Однако нашлись и недовольные такой скорой женитьбой телеведущего. Напомним, что год назад Юлия Норкина, первая жена журналиста, скончалась после инфаркта. «Это же как называется??? Андрей Николаевич, что ж так скоро?», – спрашивали пользователи под записью.