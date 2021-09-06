Федосеева-Шукшина рассказала о новом предложении после развода с Алибасовым

Народная артистка СРФСР Лидия Федосеева-Шукшина дала первое интервью после развода с продюсером Бари Алибасовым и рассказала, как пережила разрыв, какое имущество пропало из её квартиры, а также собиралась ли её дочь Ольга отобрать у экс-супруга недвижимость. Как отметила актриса в разговоре с NEWS.ru, несколько дней назад она получила новое предложение руки и сердца.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как отметила Федосеева-Шукшина, вместе с адвокатом Юлией Вербицкой-Линник им удалось вернуть квартиру в Новой Москве, которую Алибасов переписал сначала на себя, а затем на своего помощника Сергея Моцаря.

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«Одно грустно: Первый канал несколько лет назад сделал там ремонт и подарил мне четыре кастрюли цвета морской волны, так вот две из них пропали», – отметила актриса и заявила, что кастрюли мог случайно унести Моцарь.

При этом сама Лидия отметила, что ей лично никакого имущества от Алибасовых не нужно. При этом актриса подчеркнула, что не уклонялась от добровольного расторжения брака, что указывалось в иске продюсера в суд.

«Я позвонила ему и сказала: "Мне от тебя ничего не нужно. И мы много раз с тобой об этом говорили. Ни-че-го. Мне нужен ты". Правда, сегодня проснулась и подумала сгоряча: видимо, скажу, что "теперь и ты мне уже не нужен!"», – отметила она.

В подтверждение своих слов она заметила, что Бари неоднократно звал её жить в своей квартире на Новом Арбате, и если бы Федосеевой-Шукшиной потребовалась бы его квартира – она бы сразу там поселилась.

Также Лидия опровергла свою причастность к проблемам со здоровьем у продюсера. Она подчеркнула, что последний раз виделась с ним в новогодние праздники, а он «почему-то крепко запил».

«Из-за его запоя и начались проблемы со здоровьем, спиртное ведь никого не доводило до добра», – подчеркнула артистка.

При этом сразу после развода Алибасов вновь предложил Шукшиной выйти замуж.

«При последнем разговоре, буквально вчера, Бари пообещал: "Как только решу свой вопрос с этим несчастным наследством, распределю его, чтобы никого не обидеть, мы с тобой снова пойдём в ЗАГС и женимся. Теперь до конца жизней уже будем вместе!", – рассказала она и добавила, что оценила идею как «гениальную».

«Короночку надену с розочками на голове, и мы заново женимся. Я уже купила платье», – ответила Бари Каримовичу артистка.

Также она прокомментировала и выступление своей дочери Марии Шукшиной, которая недавно на вручении государственных наград вышла с речью о падении уровня культуры. Артистка подчеркнула, что восстановить уровень культуры можно вернувшись к чтению книг. Она призналась, что любовь к чтению ей привил её умерший муж Василий Шукшин.

Напомним, что в начале сентября суд развел продюсера Бари Алибасова и актрису Лидию Федосееву-Шукшину. Их брак, который продлился почти три года, был окутан различными скандалами и интригами.