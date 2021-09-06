Вокалистка Сара Хардинг скончалась после борьбы с раком

Многие из вас знают о борьбе Сары с раком и о том, что она так упорно боролась с момента новости о диагнозе до последнего дня. Сегодня утром она тихо ушла из жизни. Я хотела бы поблагодарить всех за поддержку. Это значило для Сары все, и понимание того, что ее любят, придавало ей огромную силу и утешение. Я знаю, что она не захочет, чтобы ее вспоминали за ее борьбу с этой ужасной болезнью, — она была яркой, сияющей звездой, и я надеюсь, что ее можно будет запомнить именно так, — написано под фото.