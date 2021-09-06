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Вокалистка Girls Aloud Сара Хардинг скончалась после борьбы с раком

WMJ.ru
2 часа назад

Солистка группы Girls Aloud Сара Хардинг скончалась на 40-м году жизни. Она долгое время боролась с раком молочной железы. Об этом сообщила мама артистки в ее личном блоге.

Вокалистка Сара Хардинг скончалась после борьбы с раком
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Многие из вас знают о борьбе Сары с раком и о том, что она так упорно боролась с момента новости о диагнозе до последнего дня. Сегодня утром она тихо ушла из жизни. Я хотела бы поблагодарить всех за поддержку. Это значило для Сары все, и понимание того, что ее любят, придавало ей огромную силу и утешение. Я знаю, что она не захочет, чтобы ее вспоминали за ее борьбу с этой ужасной болезнью, — она была яркой, сияющей звездой, и я надеюсь, что ее можно будет запомнить именно так, — написано под фото.

Сама Хардинг в марте этого года рассказала поклонникам, что не доживет до Нового года из-за того, что болезнь перешла в стадию, когда ее невозможно излечить.

Вместе с Girls Aloud Хардинг выпустила пять альбомов. Но в 2013 году группа распалась, что спровоцировало у исполнительницы проблемы с алкоголем. Спустя некоторое время ей все же удалось избавиться от вредной привычки.

Шоу-бизнес,Сара Хардинг,
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