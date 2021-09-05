Соседов заступился за затравленную из-за замужества Азизу

Коллеги по цеху, в основном женского пола, резко осуждают сомнительный, по их мнению брак певицы Азизы с молодым человеком, которого они считают аферистом.

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«Итальянец» Алессандро оказался при детальном изучении Сашей Соколовым из Липецка с кучей неустроенной родни. В частности, певица Ирина Салтыкова назвала эту свадьбу «глупым поступком».

Музыкальный критик Сергей Соседов смотрит на ситуацию с мужской точки зрения. Он не видит в замужестве Азизы ничего ни плохого, ни глупого. Он считает, что для любви не существует ни правил, ни норм и счастливы в семейном союзе могут быть люди, казалось бы, совершенно разные. Об этом сообщает 5 Канал.

«Печать в паспорте — это не гарантия любви и вечного счастья. Все люди разные, и то, что для одних глупо, совершенно не глупо для других. Глупо высказывать свои суждения о том, что это глупо», — уверен Сергей.

Критик напомнил всем о удачном браке Аллы Пугачевой и Максима Галкина, Надежды Бабкиной и Евгения Гора. Ничего неразумного он не видит и в желании певицы завести ребенка.

«Дети — никогда не помеха. У Азизы нет детей, но она всегда хотела быть матерью. Пусть молодые сами решат».