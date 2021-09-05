Соседов заступился за затравленную из-за замужества Азизу

Коллеги по цеху, в основном женского пола, резко осуждают сомнительный, по их мнению брак певицы Азизы с молодым человеком, которого они считают аферистом.
«Итальянец» Алессандро оказался при детальном изучении Сашей Соколовым из Липецка с кучей неустроенной родни. В частности, певица Ирина Салтыкова назвала эту свадьбу «глупым поступком».
Музыкальный критик Сергей Соседов смотрит на ситуацию с мужской точки зрения. Он не видит в замужестве Азизы ничего ни плохого, ни глупого. Он считает, что для любви не существует ни правил, ни норм и счастливы в семейном союзе могут быть люди, казалось бы, совершенно разные. Об этом сообщает 5 Канал.
«Печать в паспорте — это не гарантия любви и вечного счастья. Все люди разные, и то, что для одних глупо, совершенно не глупо для других. Глупо высказывать свои суждения о том, что это глупо», — уверен Сергей.
Критик напомнил всем о удачном браке Аллы Пугачевой и Максима Галкина, Надежды Бабкиной и Евгения Гора. Ничего неразумного он не видит и в желании певицы завести ребенка.
«Дети — никогда не помеха. У Азизы нет детей, но она всегда хотела быть матерью. Пусть молодые сами решат».
Сергей Соседов рассказал журналистам, что некоторые песни Филиппа Киркорова следует запретить. Российский музыкальный критик заявил, что «у него бы не прошли» как минимум два хита — «Ibiza» (Киркоров исполняет композицию совместно с Николаем с Николаем Басковым) и «Цвет настроения синий».