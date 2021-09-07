Караулова тайно вышла замуж за отца своего ребенка

33-летняя Юлианна Караулова совсем недавно впервые стала матерью. Своего избранника Андрея Черного , от которого и родился ребенок, исполнительница не скрывает. Долгое время поклонники были уверены, что звезда с возлюбленным решили не оформлять отношения официально. Но теперь стало известно: пара все же сыграла тайную свадьбу. Об этом Караулова рассказала в эфире YouTube шоу «ДаДа – НетНет».

Мы просто про это не говорим. Возможно, мы в какой-то момент расскажем подробности о своей семейной жизни, но пока на коллективном семейном вече было принято решение об этом не говорить, — объяснила звезда и подтвердила факт замужества.

Напомним, всего три месяца назад исполнительница родила первенца. Возлюбленные назвали сына Александром. Стоит сказать, что со своим мужем Караулова познакомилась еще в 2004 году. Поначалу Андрей и Юлианна просто дружили, но позже дружеские отношения переросли в романтические. Предложение Черный сделал еще в 2016 году, но тогда певица его отвергла.