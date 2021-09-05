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Бузова предложила помощь отказавшимся от аборта женщинам

Ирина Лебедева
52 минуты назад

Ольга Бузова в сторис инстаграма рассказала о своей знакомой, которую бросил бойфренд. Знакомая беременна и не хочет оставлять ребенка – боится, что не справится. Телеведущая попросила подписчиц, которые в свое время тоже были в трудной ситуации и приняли решение родить малыша, поделиться своими историями.

Бузова предложила помощь отказавшимся от аборта женщинам
Фото: InstagramInstagram

Сама поющая телеведущая против абортов. Она сказала, что не понимает, как женщина может избавиться от собственного ребенка.

«Столько женщин по все стране мечтают о детях! Почем вы это делаете? Зачем?» - спросила она.

Экс-ведущая «Дома-2» сказала, что всем одиноким мамам она помочь не в состоянии, но готова поддержать нескольких женщин если они обратятся к ней за помощью.

У самой Ольги пока нет детей. Ее бывший супруг Дмитрий Тарасов, в частности, рассуждая о причинах распада их брака, говорил о том, что очень хотел детей, но совместного ребенка они так и не родили.

Казалось бы, кто-то, а звезда шоу-бизнеса Ольга Бузова должна просто купаться в заботе, внимании и дружбе. Однако не все так просто.

На YouTube-канале Армана Давлетярова поющая телеведущая рассказала, что порой очень страдает от одиночества. Спасается только работой.

Как оказалось, поклонников-то у Ольги немало. Но ей важно, чтобы ее ценили не за известность, не за связи и заработки, а за человеческие качества.

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