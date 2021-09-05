Актер Добронравов рассказал о пережитом инсульте

«Когда-то я думал, что я - донской рысак. Это единственная лошадь, которая умирает на скаку, остальные останавливаются. Я тоже решил, что умру на бегу. А несколько лет назад случился инсульт. И все. Речи нет, руки нет. Лечащий врач спросил: «Будем делать операцию?» «А что, - говорю, - есть выбор?» Отвечает: «Ну выбор всегда есть. Вот вам, например, осталось жить часа два...» И когда я понял, что жить осталось мало, все стало не так важно, не так существенно. Все стало проще, потому что перестал волноваться и расстраиваться по пустякам. Вот только время очень быстро побежало, после пятидесяти жизнь вдруг понеслась с бешеной скоростью. И когда сейчас спрашивают, какая у меня мечта, я отвечаю очень просто: «Мечтаю вырастить внуков и увидеть правнуков...»