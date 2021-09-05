Актер Добронравов рассказал о пережитом инсульте

Федор Добронравов дал интервью порталу mirnov.ru. Российский актер, режиссер и продюсер рассказал, как тяжелая болезнь изменила его мировоззрение.
У Добронравова случился инсульт – прямо на сцене, во время спектакля. Как признавался актер, ранее он считал, что уйдет из жизни мгновенно, на бегу. Но когда перед ним встала реальная перспектива остаться беспомощным, очень многое оказалось несущественным.
«Когда-то я думал, что я - донской рысак. Это единственная лошадь, которая умирает на скаку, остальные останавливаются. Я тоже решил, что умру на бегу. А несколько лет назад случился инсульт. И все. Речи нет, руки нет. Лечащий врач спросил: «Будем делать операцию?» «А что, - говорю, - есть выбор?» Отвечает: «Ну выбор всегда есть. Вот вам, например, осталось жить часа два...» И когда я понял, что жить осталось мало, все стало не так важно, не так существенно. Все стало проще, потому что перестал волноваться и расстраиваться по пустякам. Вот только время очень быстро побежало, после пятидесяти жизнь вдруг понеслась с бешеной скоростью. И когда сейчас спрашивают, какая у меня мечта, я отвечаю очень просто: «Мечтаю вырастить внуков и увидеть правнуков...»
Народный артист России, звезда телесериала «Сваты» на фестиваль «Хрустальный ИсточникЪ», недавно состоявшийся в Ессентуках, в качестве продюсера привез комедию «От печали до радости», в которой и сам сыграл, и сыновей своих снял - Виктора и Ивана.
Федор Добронравов уволился из театра Сатиры, написав заявление по собственному желанию.