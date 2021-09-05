От Логинова ушла молодая жена

Меньше года продержался брак актеров Виктора Логинова и Марии Гуськовой. В октябре 2020 года друзья и поклонники радовались за 46-летнего актера, в которого влюбилась молоденькая, на 24 года младше, темноволосая красавица.

Фото: Instagram Instagram

Торжество отмечали в Санкт Петербурге. Сам Виктор был счастлив, и говорил, что они с женой хотят много детишек – «хоть восемь- сколько бог даст». Об этом пишет «Комсомольская Правда».

До карьеры в кино Логинов работал и журналистом, и телеведущим и диджеем на радио и даже шахтером. Сериал «Счастливы вместе», где он сыграл Гену Букина, сделал его звездой.

Для актера это был четвертый брак. В трех предыдущих у него осталось четверо детей.

О том, что совместная жизнь звездной пары завершена, сообщила в инстаграме Мария. Сначала она написала в микроблоге

«На первом месте профессия. И только. А потом уже все остальное».

И, чуть позднее, добавила в сторис инстаграма:

«Друзья, я официально заявляю, что я развожусь».