Дочь Пугачевой и Галкина обвинили в браконьерстве

Максим Галкин выложил в инстаграм видеоролик. Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией вместе с Аллой Пугачевой и Гарри с Лизой отправились на рыбалку на платный пруд. Близнецы, которые в этом году пошли во второй класс, были в восторге от приключения.
«Пока я снимал новый сезон "Лучше Всех!", Миша с Кристиной Орбакайте и Клавой позвали Аллу с Гариком и Лизой на рыбалку. Все были в восторге. Правда Лиза сразу выловила устрицу, а Гарику долго ничего не попадалось. Как было дальше — в этом видео», — рассказал Галкин.
Подписчикам видно, как Лиза вытащила устрицу, позднее Гарри поймал карпа. А в конце рыбалки девочка вытащила настоящего осетра!
И именно по этому поводу в микроблоге юмориста разгорелся настоящий баттл. Подписчики вспомнили, что осетр занесен в Красную книгу, ловить эту рыбу ни в коем случае нельзя.
Одни достаточно агрессивно накинулись на семью Примадонны.
«Подождите, это осетр? Они же занесены в Красную Книгу. У вас есть лицензия на отлов этой рыбы?»
Другие не менее резко обрушились на защитников природных богатств.
«Выбросите свою голову в помойку! Видно, что это частный водоем!», «Вы рыбинспектор?»