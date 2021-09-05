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Дочь Пугачевой и Галкина обвинили в браконьерстве

Ирина Лебедева
14 минут назад

Максим Галкин выложил в инстаграм видеоролик. Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией вместе с Аллой Пугачевой и Гарри с Лизой отправились на рыбалку на платный пруд. Близнецы, которые в этом году пошли во второй класс, были в восторге от приключения.

Дочь Пугачевой и Галкина обвинили в браконьерстве
Фото: InstagramInstagram

«Пока я снимал новый сезон "Лучше Всех!", Миша с Кристиной Орбакайте и Клавой позвали Аллу с Гариком и Лизой на рыбалку. Все были в восторге. Правда Лиза сразу выловила устрицу, а Гарику долго ничего не попадалось. Как было дальше — в этом видео», — рассказал Галкин.

Подписчикам видно, как Лиза вытащила устрицу, позднее Гарри поймал карпа. А в конце рыбалки девочка вытащила настоящего осетра!

И именно по этому поводу в микроблоге юмориста разгорелся настоящий баттл. Подписчики вспомнили, что осетр занесен в Красную книгу, ловить эту рыбу ни в коем случае нельзя.

Одни достаточно агрессивно накинулись на семью Примадонны.

«Подождите, это осетр? Они же занесены в Красную Книгу. У вас есть лицензия на отлов этой рыбы?»

Другие не менее резко обрушились на защитников природных богатств.

«Выбросите свою голову в помойку! Видно, что это частный водоем!», «Вы рыбинспектор?»

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