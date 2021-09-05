Дочь Пугачевой и Галкина обвинили в браконьерстве

«Пока я снимал новый сезон "Лучше Всех!", Миша с Кристиной Орбакайте и Клавой позвали Аллу с Гариком и Лизой на рыбалку. Все были в восторге. Правда Лиза сразу выловила устрицу, а Гарику долго ничего не попадалось. Как было дальше — в этом видео», — рассказал Галкин.