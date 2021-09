"Donda" Канье Уэста попал в список самых востребованных альбомов Billboard

Пластинка "Donda" американского репера Канье Уэста дебютировала на Billboard 200 - в рейтинге самых конкурентоспособных альбомов в США. Об этом сообщает музыкальный журнал Billboard. Donda занимает первое место в Billboard 200 с 309 000 "альбомных единиц." Эта сумма включает 37 тыс фактических покупок, а также е 272 тыс. стримингового эквивалента - 357 млн воспроизведений на таких платформах, как Spotify и Apple Music. Billboard 200 - список 200 наиболее популярных музыкальных альбомов и мини-альбомов в США, определяемый по данным продаж за неделю. Сейчас Уэст - один из семи артистов, у которых по крайней мере десять альбомов "номер один" за 65-летнюю историю чарта Billboard 200. The Beatles имеют наибольшее количество "топов" - 19. За ними следуют Jay-Z c 14, Брюс Спрингстин c 11, столько же - у Барбара Стрейзанд. У Эминема, Элвиса Пресли и Канье Уэста - сейчас по десять. Накануне "Donda" Канье Уэста, вышедшая 29 августа, достигла первого места в дневном чарте лучших альбомов Apple Music — в 152 странах. Однако критики и слушатели отнеслись к альбому по-разному. Так, музыкальное онлайн-издание Pitchfork дало "Donda" всего шесть из десяти возможных баллов — авторы рецензии сочли, что "значительная часть альбома все еще звучит неполно" и представляет собой "свалку". Ранее свинка Пеппа "затроллила" Канье Уэста в Twitter из-за нового альбома.