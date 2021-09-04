Алибасов-младший прокомментировал развод отца

Брак Бари Алибасова с Лидией Федосеевой-Шукшиной был окончательно расторгнут 2 сентября решением мирового суда Останкинского района Москвы. Бари Алибасов-младший этим обстоятельством очень доволен.

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В интервью порталу NEWS.ru он заявил, что связывает ухудшение здоровья отца именно с браком с Федосеевой-Шукшиной.

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«Ведь у папы и ноги отнимались. И был серьезно поврежден позвоночник. И врачи «похоронили» мозг, сказав мне лично, будто процесс уже необратим, и отец никогда не станет прежним здравомыслящим человеком».

Впрочем, главной «злодейкой» сын шоумена считает не пожилую актрису, а ее дочь Ольгу.

«Рядом с Лидией Николаевной как коршун витает младшая дочь Ольга. Она постоянно что-то нашептывает, а мать повторяет, делая, как Оля скажет. А у Оли, я считаю, свои меркантильные интересы».

Бари Бариевич считает, что дочь Федосеевой-Шукшиной оказывала дурное влияние на здоровье его отца и категорически не хотела развода матери с ним, надеясь, по его словам, в случае смерти продюсера через мать добраться до наследства.

«Теперь же, после развода, вовсю заметны улучшения самочувствия отца. Он и мыслит здраво, и передвигается уже на своих ногах», - радуется сын продюсера.

Он отметил, что бывшие супруги остались в хороших отношениях, созваниваются, общаются. Алибасов-младший не исключает, что выздоровевший отец в свои 70 с лишим лет еще раз захочет создать семью.

«Я не против. Главное, чтобы его новый брак не доставил нам столько проблем, сколько предыдущий», - сказал он.

Федосеева-Шукшина и Алибасов поженились в 2018 году. В конце 2020-го актриса подала исковое заявление о разводе, и суд его удовлетворил. Решение должно было вступить в силу через месяц, однако в начале 2021 года Лидия Федосеева-Шукшина передумала разводиться и отказалась от иска.