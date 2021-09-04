Волкова назвала харрасмент «свинством и скотством»

Российская актриса Екатерина Волкова четко обозначила свою позицию по отношению к домогательствам.

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«Я считаю, что это свинство и скотство. В любой профессии», - сообщила она в интервью изданию «Вокруг ТВ».

Екатерина рассказала, что и она сталкивалась с подобными ситуациями, но, все-таки «не в лоб». Правд, она всегда старалась по максимуму предотвратить конфликт.

«Я очень аккуратно уходила, отшучиваясь, переводя тему, чтобы не было прямо такого конфликта в лоб. Но я и не работала там, с людьми я в прекрасных отношениях. Мы не затрагиваем эти темы, но мы общаемся. Я понимаю, да, что попытка была. Можно было и согласиться — каждому свое», - сказала актриса.

Екатерина вспомнила, как однажды ей позвонил представитель некоего влиятельного господина. Актрисе предложили встречу. Звезда сериала «Воронины» отказалась, сказав, что у нее есть муж и близкое общение с посторонними мужчинами ее не интересует. После отказа она получила несколько звонков с угрозами, ко дальше слов дело не пошло.

47-летняя актриса считает, что сейчас в кино уже не попадают «через постель». Подобные истории, по ее мнению, остались в 2000. Хотя она допустила, что что-то может не знать.

«Я туда уже не лезу, возраст не тот».