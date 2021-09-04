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Вдова Кобзона живет в роскошном особняке стиля барокко

Ирина Лебедева
31 минуту назад

Иосиф Кобзон ушел из жизни три года назад, не дожив буквально несколько дней до своего 81-го дня рождения. Знаменитый советский и российский певец был очень обеспеченным человеком, его называли одним из богатейших артистов страны.

Вдова Кобзона живет в роскошном особняке стиля барокко
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает Экспресс Газета, он, помимо денежных счетов и иных ценностей, оставил наследникам три дома, пять квартир, пять земельных участков. Их поделили между собой двое детей Кобзона и его вдова Нелли.

Журналистам портала blitz удалось попасть внутрь роскошного особняка в поселке Баковка (Старое Переделкино). Это был любимый дом певца, там и осталась жить после его кончины Нелли Кобзон. По словам очевидцев, там все буквально утопает в роскоши, а интерьеры практически музейные.

Внутреннее убранство дома выполнено в стиле барокко, на стенах – картины известных мастеров, а также коллекционное оружие – собирать их было любимым хобби хозяина. Также Кобзон коллекционировал редкий дорогой алкоголь.

Как отметили репортеры, время как будто остановилось в этих стенах.

«Дорогая и богатая обстановка в стиле советских партийных деятелей будто бы замерла в прошлом и не претерпевала никаких изменений».

Нелли Михайловна и Иосиф Кобзон поженились в 1971 году. За его плечами было уже два неудачных брака, но этот оказался идеальным. Его предыдущими женами были певица Вероника Круглова и актриса Людмила Гурченко.
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