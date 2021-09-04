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СМИ узнали, на ком женился Норкин

Ирина Лебедева
53 минуты назад

Андрей Норкин, ведущий политического ток-шоу на НТВ, чуть более года назад похоронил супругу Юлию. И вот стало известно, что телеведущий женился вновь. Фотографию с бракосочетания Норкин выложил в инстаграм, однако никаких подробностей не сообщил.

СМИ узнали, на ком женился Норкин
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Но журналисты Экспресс Газеты вычислили подробности. Новую супругу Андрея зовут Ирина Бородина. По сведениям соцсетей она — выпускница питерского педуниверситета им. Герцена, а сейчас возглавляет торговую компанию.

Год рождения Ирина не афиширует, но если среднюю школу женщина окончила в 1979 году, а университет — в 1983-м, можно подсчитать, что она немного старше 53-летнего Норкина, Бородиной может быть на год-два меньше шестидесяти.

Неизвестно, как долго Андрея и Ирину связывали теплые отношения. Но уже 15 мая этого года Норкин выкладывал на своей страничке в социальной сети фотографию Бородиной с его внучкой Евангелиной на руках.

Предыдущий брак телеведущего длился почти три десятка лет. Пара воспитала четверых детей, двое младших приемные, они еще подростки. Поклонницы переживали, что после смерти матери Андрею будет нелегко справляться с тинейджерами.

Юлия Норкина скончалась внезапно, ей было 52 года. Официальной причиной смерти совсем нестарой женщины назвали инфаркт.

Весной ведущий программы «Место встречи» Андрей Норкин почувствовал себя плохо во время прямого эфира и был вынужден покинуть студию. Позже стало известно, что Норкин перенес гипертонический криз.
Шоу-бизнес,Андрей Норкин,НТВ,
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