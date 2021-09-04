Собчак показала подросшего сына

В своем личном блоге теледива Ксения Собчак нечасто показывает наследника, однако порой все же делает исключения. Ведущая опубликовала кадры, на котором запечатлела 4-летнего сына Платона от бывшего мужа Максима Виторгана .

«Сынок, а через год в это время ты будешь не на лодке отдыхать, а в школу шлепать», — иронизирует Ксения.

Несмотря на то что Виторган и Собчак развелись несколько лет назад, экс-супруги сохранили дружеские отношения. Звездный отец участвует в воспитании наследника и часто возит его в путешествия. Ксения не препятствует общению сына с новой женщиной бывшего мужа и охотно отпускает Платона на отдых с отцом.