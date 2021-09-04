«Остановите цирк!» Малькова посмеялась над экс-супругом

Роман Мальков уверяет публику, что он честно платит алименты на оставшихся с его бывшей супругой Светланой детей. Только вот переводит деньги он, по его словам, на некий «спецсчет». Засекреченных спецденег дети не видели уже много месяцев, тем не менее, многодетный отец продолжает утверждать, что выполняет свой долг.

Фото: Instagram Instagram

Слова Романа Светлана прокомментировала в сторис инстаграма.

«Вы не поверите, но алименты я плачу. Они находятся на спецсчете, как требует законодательство, суд и судебные приставы», - заявлял Мальков.

Светлана с сарказмом предложила прекратить «цирк». Поскольку ни один рубль, якобы переведенный на «спецсчет», до детей не дошел.

«Остановите цирк! 17 лет была замужем за спецагентом».

И сделала приписку.

«Алименты на спецсчете. Спецпропуск в суд. Спецодежда, которую нельзя менять».

Художница отметила, что ей неважно, каким способом перечисляются деньги на детей. Важно, чтобы эти средства доходили до своего адресата. Однако этого не происходит.

«Главное, чтобы установленная судом сумма доходила до детей. Иначе какой смысл алиментов», - написала Светлана.