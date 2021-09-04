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Обиженный Разин обрушился на Успенскую с оскорблениями

Ирина Лебедева
45 минут назад

Любовь Успенская оказалась в центре нового скандала. Королева отечественного шансона нелицеприятно высказалась в адрес продюсера Андрея Разина. Она обозвала его «придурком», поскольку создатель «Ласкового мая» не оставляет надежды запретить бывшему солисту группы Юрию Шатунову исполнять «Белые розы» и другие хиты коллектива.

Обиженный Разин обрушился на Успенскую с оскорблениями
Фото: InstagramInstagram

Оскорбленный Разин мелочиться не стал и сообщил публике о темном прошлом Любови Залмановны. Якобы звезда в молодости вела сомнительный образ жизни и даже была осуждена за проституцию и выдворена из страны.

«Одна неудачная мамаша, которая вела разгульный образ жизни и пела в кабаках своим хриплым прокуренным, и пропитым голосом, после чего её, осужденную за проституцию, выдворили из Украинской ССР, и из СССР, и она подалась в США, где, занимаясь тем же самым, сделала себе карьеру певицы в ресторанах, умудрилась назвать меня «придурком». Так вот, мало того, что у неё судьба тяжелая, она ещё и дочь довела до наркомании. И эта псевдомать, которая довела свою дочь до такого состояния, когда она по улицам шарахается и просит подаяние, умудряется говорить о человеке, который был депутатом Москвы, Ставропольского края, окончил два института, работал президентом двух банков, занимал другие должности, что он - придурок. В отличие от неё, я зарабатывал головой и своим талантом», - сообщил Разин в микроблоге.

Фамилия Успенской в посте не обозначена – сам Разин объясняет это решением «не оскорблять больше женщин». Судя по тому, как он описывает свою обидчицу в микроблоге, дело не совсем в благородстве души.

Некоторое время назад продюсер попытался обвинить в аморальном прошлом телеведущую Леру Кудрявцеву. Та не стала делать вид, что не замечает оскорблений и подала в суд, который в итоге выиграла.

Одно из самых громких и скандальных обвинений продюсера заключалось в том, что Лера якобы ублажала в 90-е годы участников группы «Ласковый май», когда те отдыхали после концертов. Разин, естественно, не забыл упомянуть, что делалось это за деньги.
Шоу-бизнес,Любовь Успенская,Юрий Шатунов,Андрей Разин,Лера Кудрявцева,
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