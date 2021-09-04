Обиженный Разин обрушился на Успенскую с оскорблениями

«Одна неудачная мамаша, которая вела разгульный образ жизни и пела в кабаках своим хриплым прокуренным, и пропитым голосом, после чего её, осужденную за проституцию, выдворили из Украинской ССР, и из СССР, и она подалась в США, где, занимаясь тем же самым, сделала себе карьеру певицы в ресторанах, умудрилась назвать меня «придурком». Так вот, мало того, что у неё судьба тяжелая, она ещё и дочь довела до наркомании. И эта псевдомать, которая довела свою дочь до такого состояния, когда она по улицам шарахается и просит подаяние, умудряется говорить о человеке, который был депутатом Москвы, Ставропольского края, окончил два института, работал президентом двух банков, занимал другие должности, что он - придурок. В отличие от неё, я зарабатывал головой и своим талантом», - сообщил Разин в микроблоге.