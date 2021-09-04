Ургант назвал Королеву «секс-работницей»

Иван Ургант в своем шоу достаточно зло пошутил на тему образа Наташи Королевой. Сначала речь шла о том, что американец Спенсер Элден подал в суд на группу Nirvana из-за своей детской фотографии на обложке диска Nevermind.

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В контексте обсуждения этого скандала телеведущий напомнил, что и в российском шоу-бизнесе была похожая история. Речь идет об обложке альбома Игоря Николаева и совсем юной тогда Наташи Королевой «Дельфин и русалка».

Альбом вышел в 1992 году, и Наташа там на фотографии выглядит, по мнению Урганта, похожей на представительницу древнейшей профессии. Об этом рассказывает Экспресс Газета.

«У нас же в стране, в нашей музыке, в индустрии грампластинок тоже была обложка альбома, на которой ребенка не спросили, сфотографировали, ее никто не спрашивал, и тоже выглядит как секс-работник. Это обложка альбома «Дельфин и Русалка» Игоря Николаева и Наташи Королевой», — заявил Иван.

Телеведущий даже предложил Королевой подать в суд на экс-супруга и взыскать с Николаева основательную денежную компенсацию.

Спустя два года после выхода альбома, «Дельфин и русалка» получил премию «Овация». Николаев и Королева к тому времени уже два года были мужем и женой. Их брак распался в 2001 году, сейчас звезды счастливы в других семейных отношениях.