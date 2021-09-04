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Шаляпин перед свадьбой подписал брачный контракт в 150 страниц

Ирина Лебедева
1 час назад

Свадьбу певца Прохора Шаляпина и Татьяны Дэвис, миллионерши из Канады, российская публика восприняла по-разному. Кто-то утверждал, что это было фейковое мероприятие, организованное исключительно ради пиара. Другие подозревали артиста в корысти, особенно часто эта тема стала звучать в последнее время в связи с тяжелой болезнью новобрачной.

Шаляпин перед свадьбой подписал брачный контракт в 150 страниц
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На самом же деле все было вполне серьезно. Актер Георгий Кирьянов, который был свидетелем со стороны жениха, рассказал журналистам «Комсомольской правды» подробности бракосочетания.

Так, он напомнил, что Татьяна – владелица сети юридических контор, одной из специализаций которых являются разводы. Так что женщина обезопасила себя на случай расторжения брака, заранее составив брачный контракт, который Шаляпину пришлось подписать. Судя по его объему – по словам Кирьянова, в нем 150 страниц текста – там предусмотрены все возможные жизненные перипетии.

«У Тани долгоиграющие планы: это ее первое замужество, она хочет совместно с Прохором получить американское гражданство, поскольку уверена, что его ждет успех в Голливуде. Она готова помогать ему в карьере. С ее стороны все серьезно», — отметил Кирьянов.

Вскоре после свадьбы Татьяна попала в больницу с коронавирусом. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Женшина до сих пор находится в тяжелом состоянии.

Напомним, о романе Прохора Шаляпина с владелицей сети адвокатских компаний Татьяной Клаудиа Девис стало известно в январе 2020 года. Пара была замечена на круизном лайнере Royal Princess. По данным СМИ, отдых обошелся в миллионы рублей и, скорее всего, платила за все Татьяна.

Шоу-бизнес,Прохор Шаляпин,Комсомольская правда,Канада,
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