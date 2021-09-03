Худрук МХТ объяснил снятие спектаклей Богомолова

Художественный руководитель МХТ имени Чехова Сергей Женовач объяснил снятие с репертуара двух постановок Константина Богомолова.
8 и 13 сентября в МХТ пройдут последние показы спектакля «Идеальный муж», а в ноябре будут еще раз сыграны «Карамазовы». Эти спектакли режиссера Константина Богомолова были поставлены при прежнем худруке Олеге Табакове.
Сергей Женовач, комментируя вывод популярных постановок из репертуара, заявил, что «дело не в спектаклях, дело в жизнедеятельности театра».
«Как только выпускается премьера, минимум один или два спектакля должны уходить. Это происходит в любом театре», - сказал он «Собеседнику».
По словам худрука, замена спектаклей – «это естественный путь движения вперед».
«Спектакли эти хорошие, вошли в историю нашего театра, но это жизнь: будут и другие спектакли уходить. А у него свои театры, свои планы», - подчеркнул он.
Женовач добавил, что в репертуаре МХТ остаются еще два спектакля режиссера Богомолова – «Три сестры» и «Мужья и жены».
Премьера спектакля «Идеальный муж» по произведениям Оскара Уайльда состоялась 10 февраля 2013 года. В постановке играют Сергей Чонишвили, Дарья Мороз, Марина Зудина, Алексей Кравченко и др.
Пятичасовой спектакль «Карамазовы» по роману Федора Достоевского играют в МХТ с 26 ноября 2013 года. Главные роли исполняют Игорь Миркурбанов, Роза Хайруллина, Филипп Янковский, Алексей Кравченко и Виктор Вержбицкий.