Экс-участница «Непары» обвинила Шоуа в хайпе на ее имени

Бывшая участница группы «Непара» Виктория Талышинская призвала своего коллегу Александра Шоуа «успокоиться». В интервью для «Собеседнику» она заявила, что участнику дуэта необходимо перестать «хайповать» на ней в каждом интервью.

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Так певица отреагировала на недавнюю беседу Шоуа с журналистами, в которой он затронул тему распада группы «Непара». По его мнению, в нем виновна Талышинская, которая игнорировала репетиции и приходила на концерты в нетрезвом виде. Виктория призвала бывшего коллегу прекратить поток оскорблений, которые больше похожи на попытки прославиться.

«Какая мерзость! Я слышала про себя и то, что опаздывала на концерты, не приходила на эфиры. Как тогда наш дуэт прожил двадцать лет? Я не хочу опускаться до его уровня. Мужчина должен оставаться мужчиной», – заявила Виктория.

При этом артистка высказала мнение, что Шоуа пытается продвинуть новый состав группы «Непара» за счет таких высказываний.

«Александру стоит уже успокоиться и развивать свой новый-старый проект честными способами, а не хайповать на мне в каждом интервью», – добавила она.