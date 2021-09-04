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Экс-участница «Непары» Талышинская обвинила Шоуа в хайпе на ее имени

Елена Прошина
44 минуты назад

Бывшая участница группы «Непара» Виктория Талышинская призвала своего коллегу Александра Шоуа «успокоиться». В интервью для «Собеседнику» она заявила, что участнику дуэта необходимо перестать «хайповать» на ней в каждом интервью.

Экс-участница «Непары» обвинила Шоуа в хайпе на ее имени
Фото: InstagramInstagram

Так певица отреагировала на недавнюю беседу Шоуа с журналистами, в которой он затронул тему распада группы «Непара». По его мнению, в нем виновна Талышинская, которая игнорировала репетиции и приходила на концерты в нетрезвом виде. Виктория призвала бывшего коллегу прекратить поток оскорблений, которые больше похожи на попытки прославиться.

«Какая мерзость! Я слышала про себя и то, что опаздывала на концерты, не приходила на эфиры. Как тогда наш дуэт прожил двадцать лет? Я не хочу опускаться до его уровня. Мужчина должен оставаться мужчиной», – заявила Виктория.

При этом артистка высказала мнение, что Шоуа пытается продвинуть новый состав группы «Непара» за счет таких высказываний.

«Александру стоит уже успокоиться и развивать свой новый-старый проект честными способами, а не хайповать на мне в каждом интервью», – добавила она.

Напомним, что недавно Александр Шоуа решил возродить группу «Непара» и взял туда сразу двух новых солисток – Дарью Храмову и Марианну Арутюнян. Сейчас коллектив исполняет старые хиты.

Шоу-бизнес,Александр Шоуа,Виктория Талышинская,
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