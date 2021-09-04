Ивлеева рассказала о трудном детстве

30-летняя блогер Настя Ивлеева заявила, что её семья – пример того, как ей не хотелось бы жить. Как она объяснила в интервью «Собаке», она родилась в деревне Разметелево в Ленинградской области и с ранних лет окуналась во взрослые заботы.

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По словам Ивлеевой, родители мало уделяли время ей и её младшему брату. Ей фактически пришлось его воспитывать, а между тем ей самой не хватало общения с матерью.

«Все, что касается моей семьи, — пример того, как я не хотела бы жить. Знаешь, в 90-е в деревне Разметелево Всеволожского района мы жили довольно трудно. С ранних лет мне пришлось принять ответственность: родители работали, а я воспитывала младшего брата. Так что мое детство на этом резко обрывается», – отметила она.

При этом блогер отметила, что нельзя винить родителей, поскольку те жили в тяжелое время. А сейчас в её силах сделать так, «чтобы ни в чем не нуждаться».