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Ивлеева рассказала о трудном детстве

Елена Прошина
20 минут назад

30-летняя блогер Настя Ивлеева заявила, что её семья – пример того, как ей не хотелось бы жить. Как она объяснила в интервью «Собаке», она родилась в деревне Разметелево в Ленинградской области и с ранних лет окуналась во взрослые заботы.

Ивлеева рассказала о трудном детстве
Фото: InstagramInstagram

По словам Ивлеевой, родители мало уделяли время ей и её младшему брату. Ей фактически пришлось его воспитывать, а между тем ей самой не хватало общения с матерью.

«Все, что касается моей семьи, — пример того, как я не хотела бы жить. Знаешь, в 90-е в деревне Разметелево Всеволожского района мы жили довольно трудно. С ранних лет мне пришлось принять ответственность: родители работали, а я воспитывала младшего брата. Так что мое детство на этом резко обрывается», – отметила она.

При этом блогер отметила, что нельзя винить родителей, поскольку те жили в тяжелое время. А сейчас в её силах сделать так, «чтобы ни в чем не нуждаться».

«Я благодарна семье за то, что трудности выковали мой железный характер, я стала пуленепробиваемым человеком, которого сложно чем-то задеть или ранить», – подчеркнула знаменитость.

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