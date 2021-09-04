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Шепелев получил работу на канале «Россия»

Елена Прошина
1 час назад

Телеведущий Дмитрий Шепелев будет вести "Шоу большой страны", которое выйдет на канале «Россия» 10 сентября. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Шепелев получил работу на канале «Россия»
Фото: InstagramInstagram

Шоу представляет собой концерт юмористических сценок из жизни, где будут выступать комики и артисты. Среди них - Максим Лагашкин, Марина Федункив, Михаил Галустян, Станислав Дужников, Георгий Дронов, Мария Кравченко и другие. Выходить шоу будет по пятницам в вечернее время.

Напарницей Шепелева станет Екатерина Скулкина из Comedy Woman.

Бывший муж актрисы Жанны Фриске Дмитрий Шепелев также продолжит вести шоу «Ты как я!» на канале ТНТ.

Шоу-бизнес,Максим Лагашкин,Георгий Дронов,Мария Кравченко,Михаил Галустян,Екатерина Скулкина,Станислав Дужников,Марина Федункив,Дмитрий Шепелев,Жанна Фриске,Комсомольская правда,
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