Шепелев получил работу на канале «Россия»

Телеведущий Дмитрий Шепелев будет вести "Шоу большой страны", которое выйдет на канале «Россия» 10 сентября. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Шоу представляет собой концерт юмористических сценок из жизни, где будут выступать комики и артисты. Среди них - Максим Лагашкин, Марина Федункив, Михаил Галустян, Станислав Дужников, Георгий Дронов, Мария Кравченко и другие. Выходить шоу будет по пятницам в вечернее время.
Напарницей Шепелева станет Екатерина Скулкина из Comedy Woman.
Бывший муж актрисы Жанны Фриске Дмитрий Шепелев также продолжит вести шоу «Ты как я!» на канале ТНТ.