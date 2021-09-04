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Ирина Купченко затаила обиду на Бориса Корчевникова

Елена Прошина
40 минут назад

Актрису Ирину Купченко неоднократно просили выступить на программе «Судьба человека», но она отказалась сделать это даже за большой гонорар из-а обиды на ведущего Бориса Корчевникова, пишет News.ru.

Ирина Купченко затаила обиду на Бориса Корчевникова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ирине Петровне предлагали очень достойный гонорар. Сумму разглашать не имею права. Но это выше 500 тысяч рублей. Однако она отказалась. Из-за ведущего», — сказал изданию сотрудник театра имени Евгения Вахтангова, где служит народная артистка РСФСР.

Борис Корчевников во время работы на программе «Прямой эфир» посвятил одну из передач сыну Купченко Сергею Лановому, который умер в 2013 году. Как пишет издание, передача получилась скандальной. Купченко восприняла ее как удар в спину. Друзья актрисы говорят, что она не простила Корчевникова до сих пор.

Шоу-бизнес,Ирина Купченко,Борис Корчевников,
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