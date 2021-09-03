В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Телеведущий Норкин сообщил, что снова женился

Елена Прошина
25 минут назад

Телеведущий Андрей Норкин на своей странице в Instagram сообщил, что женился во второй раз.

Телеведущий Норкин женился во второй раз
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Воть», - написал Норкин.

Он опубликовал фотографии, сделанные на церемонии бракосочетания. Кто стал его новой избранницей, он не сообщил.

Подписчики раскритиковали Норкина за быструю повторную женитьбу после смерти его первой супруги Юлии, которая умерла в июне 2020 года от инфаркта.

«Это же как называется? Андрей Николаевич, что ж так скоро? Юля, Юля... Светлая память Юленьке. А вам, дорогой, Господь судья! Вам отвечать. Знать, она и раньше была», - написала одна из подписчиц.

«Круто, даже не поняла! Так можно быстро женится любящему, потерявшего любимую жену? И что говорят умерла Юля от инфаркта....», - написала еще одна пользовательница.

Другие подписчики поздравили пару и пожелали им счастья.

«Ничто не вечно под луной, и даже память. Все изменчиво. Живым живое, жизнь с чистого листа», - написала подписчица с ником ekaterin9437

«Слава богу! И не малолетка!», - прокомментировала missantoninaleo.

Шоу-бизнес,Андрей Норкин,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители