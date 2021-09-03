Телеведущий Норкин женился во второй раз

Телеведущий Андрей Норкин на своей странице в Instagram сообщил, что женился во второй раз.

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«Воть», - написал Норкин.

Он опубликовал фотографии, сделанные на церемонии бракосочетания. Кто стал его новой избранницей, он не сообщил.

Подписчики раскритиковали Норкина за быструю повторную женитьбу после смерти его первой супруги Юлии, которая умерла в июне 2020 года от инфаркта.

«Это же как называется? Андрей Николаевич, что ж так скоро? Юля, Юля... Светлая память Юленьке. А вам, дорогой, Господь судья! Вам отвечать. Знать, она и раньше была», - написала одна из подписчиц.

«Круто, даже не поняла! Так можно быстро женится любящему, потерявшего любимую жену? И что говорят умерла Юля от инфаркта....», - написала еще одна пользовательница.

Другие подписчики поздравили пару и пожелали им счастья.