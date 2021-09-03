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Обнищавший композитор Лоза отказался от миллиона рублей от Первого канала

Елена Прошина
23 минуты назад

Певец и композитор Юрий Лоза отказался в суде от миллиона рублей по делу о незаконном использовании Первым каналом его песни «Плот». При этом недавно музыкант рассказал, что за период пандемии у него значительно снизились доходы.

Лоза отказался от миллиона рублей от Первого канала
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я все вопросы по этому делу полностью доверил своим адвокатам, они принимают решения. Меня на суде не было. Они сами решают, что можно получить, а что нет, отталкиваясь от реальной ситуации», - объяснил композитор в разговоре с «Московским комсомольцем».

Несмотря на отказ от компенсации морального вреда, которую сам музыкант оценил в миллион рублей, по запросу Лозы все еще продолжаются судебные разбирательства.

Исполнитель требует удалить переделанную композицию из эфира Первого канала и всех записей шоу «Голос», возместить ему 28,5 тысяч рублей госпошлины и 44,8 тысячи рублей на услуги нотариуса, а также выплатить ему денежную компенсацию в размере 4 млн рублей за нарушение авторских прав. Следующее слушание по делу состоится 11 октября.

Ранее композитор заявлял, что пандемия серьезно повлияла на его доходы. Лоза признался, что находится на грани бедствия.

Шоу-бизнес,Юрий Лоза,Московский комсомолец,
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