Лоза отказался от миллиона рублей от Первого канала

Певец и композитор Юрий Лоза отказался в суде от миллиона рублей по делу о незаконном использовании Первым каналом его песни «Плот». При этом недавно музыкант рассказал, что за период пандемии у него значительно снизились доходы.

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«Я все вопросы по этому делу полностью доверил своим адвокатам, они принимают решения. Меня на суде не было. Они сами решают, что можно получить, а что нет, отталкиваясь от реальной ситуации», - объяснил композитор в разговоре с «Московским комсомольцем».

Несмотря на отказ от компенсации морального вреда, которую сам музыкант оценил в миллион рублей, по запросу Лозы все еще продолжаются судебные разбирательства.

Исполнитель требует удалить переделанную композицию из эфира Первого канала и всех записей шоу «Голос», возместить ему 28,5 тысяч рублей госпошлины и 44,8 тысячи рублей на услуги нотариуса, а также выплатить ему денежную компенсацию в размере 4 млн рублей за нарушение авторских прав. Следующее слушание по делу состоится 11 октября.