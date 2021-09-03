Сын Алибасова рассказал о его состоянии после развода с Федосеевой-Шукшиной

Сын продюсера Бари Алибасова, Бари Алибасов-младший впервые прокомментировал развод отца с Лидией Федосеевой-Шукшиной. По его словам, брак с артисткой чуть не стоил отцу жизни.
Как объяснил сын продюсера разговоре с NEWS.ru, брак с Федосеевой-Шукшиной негативно сказывался на его здоровье, а врачи при этом разводили руками и лишь констатировали критическое состояние Алибасова.
«Ведь у папы и ноги отнимались. И был серьёзно повреждён позвоночник. И врачи «похоронили» мозг, сказав мне лично, будто процесс уже необратим и отец никогда не станет прежним здравомыслящим человеком», - заявил наследник шоумена.
По его словам, если бы отец умер, то дочь Федосеевой-Шукшиной, Ольга, могла бы претендовать на наследство Алибасова – интеллектуальную собственность, элитный дом на Новом Арбате. По мнению Бари-младшего, женщина специально негативно влияла на его здоровье и категорически была против развода её матери.
«Теперь же, после развода, вовсю заметны улучшения самочувствия отца. Он и мыслит здраво, и передвигается уже на своих ногах. Сдал анализы, результаты — как у полного сил сорокалетнего мужчины», - отметил он.
Напомним, что суд расторг брак Лидии Федосеевой-Шукшиной и Бари Алибасова 2 сентября. Ранее Лидия Федосеева-Шукшина и её адвокат Юлия Вербицкая-Линник рассказали свою версию причин распада брака. По их мнению, Бари Алибасов использовал свадьбу с актрисой с целью собственного пиара и, в конечном счёте, полностью потерял доверие супруги.