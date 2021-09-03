В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Сын Алибасова рассказал о его состоянии после развода с Федосеевой-Шукшиной

Елена Прошина
1 час назад

Сын продюсера Бари Алибасова, Бари Алибасов-младший впервые прокомментировал развод отца с Лидией Федосеевой-Шукшиной. По его словам, брак с артисткой чуть не стоил отцу жизни.

Сын Алибасова рассказал о его состоянии после развода с Федосеевой-Шукшиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как объяснил сын продюсера разговоре с NEWS.ru, брак с Федосеевой-Шукшиной негативно сказывался на его здоровье, а врачи при этом разводили руками и лишь констатировали критическое состояние Алибасова.

«Ведь у папы и ноги отнимались. И был серьёзно повреждён позвоночник. И врачи «похоронили» мозг, сказав мне лично, будто процесс уже необратим и отец никогда не станет прежним здравомыслящим человеком», - заявил наследник шоумена.

По его словам, если бы отец умер, то дочь Федосеевой-Шукшиной, Ольга, могла бы претендовать на наследство Алибасова – интеллектуальную собственность, элитный дом на Новом Арбате. По мнению Бари-младшего, женщина специально негативно влияла на его здоровье и категорически была против развода её матери.

«Теперь же, после развода, вовсю заметны улучшения самочувствия отца. Он и мыслит здраво, и передвигается уже на своих ногах. Сдал анализы, результаты — как у полного сил сорокалетнего мужчины», - отметил он.

Напомним, что суд расторг брак Лидии Федосеевой-Шукшиной и Бари Алибасова 2 сентября. Ранее Лидия Федосеева-Шукшина и её адвокат Юлия Вербицкая-Линник рассказали свою версию причин распада брака. По их мнению, Бари Алибасов использовал свадьбу с актрисой с целью собственного пиара и, в конечном счёте, полностью потерял доверие супруги.

Шоу-бизнес,Лидия Федосеева-шукшина,Бари Алибасов,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители