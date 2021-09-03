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Теперь точно! Раскрыта личность новой девушки Тимати

Popcake.tv
27 минут назад

Личная жизнь популярного рэпера Тимати до сих пор не дает покоя общественности. После громкого расставания с Анастасией Решетовой у артиста никак не получается встретить идеальную девушку.

Раскрыта личность новой девушки Тимати
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Даже после финала шоу «Холостяк», где Тимур выбрал Екатерину Сафарову, построить серьезные отношения с ней так и не удалось. Всего пару раз молодые люди появлялись на публике, однако больше их вместе никто не видел. По крайне мере, отпуск Тимати и Екатерина проводят раздельно. Накануне рэпер опубликовал фотографии с отдыха на Миконосе. Серию кадров музыкант разбавил загадочным селфи, на котором его обнимает неизвестная девушка.

Лицо на снимке нет, но опытные пользователи Сети уже разгадали ее личность. Тимати приписали роман с украинкой Александрой Дони. Внимание на маникюр! Судя по снимкам из ее Instagram, она тоже находится на острове Миконосе. Кроме того, молодые люди публикуют снимки из одинаковых мест. Например, их двоих заметили в галереи Eden Fine Art.

«У Тимати новая девушка!», «Неужели новый роман, или просто друзья?», «А как же Катя», – интересуются подписчики.

Однако Тимати карты пока раскрывать не планирует.

Шоу-бизнес,Анастасия Решетова,Тимати,
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