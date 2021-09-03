Юрий Лоза назвал размер своей пенсии

Певец Юрий Лоза получает от государства 16 тысяч ежемесячно. Об этом артист рассказал в беседе с «Вечерней Москвой».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Музыкант отметил, что недавняя выплата в 10 тысяч будет ощутимой прибавкой к его пенсии.

— Если бы я получал 16 миллионов, это бы не имело значения. Но моя пенсия — 16 тысяч, — признался Лоза.

У некоторых звездных артистов пенсионные выплаты еще меньше. Так, Вика Цыганова получает всего 11 тысяч рублей. По словам артистки, она не живет на эти деньги: ее супруг хорошо зарабатывает.