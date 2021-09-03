Продюсер сравнил композицию с хорошим вином, вкус которого раскрывается с годами.
Сейчас музыкальное произведение россияне воспринимают как праздник. Об этом Иосиф Пригожин сообщил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
«Песня талантливая, люди, написавшие её, тоже талантливые, прошли годы, и эта песня стала восприниматься как праздник. Это, конечно, не Новый год и не 8 Марта, но мы невольно ждём её. Когда приближается 3 сентября, мы сразу её вспоминаем. Эта песня — праздник осени, бархатного сезона».
По словам Пригожина, композиция создавалась в творческом тандеме, и это также объясняет её широкую известность.
«Эта песня была написана очень давно, она, как хорошее вино, которое оказалось вкусным, симпатичным, мягким и нежным. Сейчас песни пишут, а раньше они рождались. Люди садились, общались друг с другом, происходил творческий тандем. И в этом тандеме в 90-е годы была написана эта песня».
Песня «3 сентября» впервые была исполнена Михаилом Шуфутинским в 1993 году, однако всероссийскую популярность обрела позднее. Автор музыки — композитор Игорь Крутой, стихи — музыканта Игоря Николаева.
Ранее в Минкультуры отреагировали на петицию о запрете хита. Подписи под таким обращением в Заксобрание собирали в Петербурге.
Создатель обращения, Алина Сергеева, захотела на законодательном уровне запретить песню Михаила Шуфутинского, поскольку «из года в год 3 сентября отовсюду звучит одноимённая песня, а ленты социальный сетей заполнены картинками, стикерами, мемами и шутками по теме».
«Даже федеральные телеканалы и крупные информационные агентства не обходят стороной этот день. Сколько можно это терпеть и любоваться «кострами рябин» и «листом календаря», — цитирует женщину сайт bataysk-gorod.ru.