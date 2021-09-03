«Песня талантливая, люди, написавшие её, тоже талантливые, прошли годы, и эта песня стала восприниматься как праздник. Это, конечно, не Новый год и не 8 Марта, но мы невольно ждём её. Когда приближается 3 сентября, мы сразу её вспоминаем. Эта песня — праздник осени, бархатного сезона».