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Продюсер песни «Третье сентября» рассказал о главном ее секрете

Анна Безрукова
1 час назад

В изначальном варианте песни Михаила Шуфутинского «Третье сентября» припев начинался со слов «Я календарь перелистну». Затем текст был подправлен ее продюсером Евгением Кобылянским. Так она превратилась в хит. Об этом сам Кобылянский рассказал URA.RU.

Продюсер песни «Третье сентября» рассказал о главном ее секрете
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Песня мне понравилась у поэта (автор текста Игорь Николаев — прим. Ред.) и не понравилась у композитора (Игорь Крутой). Так как я с юных лет отличался бесцеремонностью по отношению к авторам, то исправил все, что мне не нравилось, и в мелодии, и в гармонии, поэтому, говорят, у композитора была ко мне некоторая обида. У поэта ко мне никаких претензий не было, потому что я заменил одно единственное слово — "перелистну" на "переверну", потому что "перелистну" является жаргонным идиоматическим выражением», — рассказал Кобылянский.

Также музыкант отметил, что не сомневался в успехе работы, хотя она не подходила к формату радиостанций.

«Мы ее подготовили с длинной концовкой, понимая, что она не сможет встать ни в один эфир радиостанций, потому что звучит более пяти минут. Альбом "Гуляй, душа" с этой композицией нами был выпущен в 1994 году, и я тогда напророчил, что такие замечательные баллады, в которых русский человек видит смысл, переживут все», — отметил Кобылянский.

Кроме этого, продюсер отметил, что вторую жизнь песне «Третье сентября» дала эра караоке. Также он добавил, что благодаря интернету композиция превратилась в мем.

Шоу-бизнес,Евгений Кобылянский,Михаил Шуфутинский,Игорь Николаев,Игорь Крутой,РИА Ura.ru,
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