Продюсер песни «Третье сентября» рассказал о главном ее секрете

«Песня мне понравилась у поэта (автор текста Игорь Николаев — прим. Ред.) и не понравилась у композитора (Игорь Крутой). Так как я с юных лет отличался бесцеремонностью по отношению к авторам, то исправил все, что мне не нравилось, и в мелодии, и в гармонии, поэтому, говорят, у композитора была ко мне некоторая обида. У поэта ко мне никаких претензий не было, потому что я заменил одно единственное слово — "перелистну" на "переверну", потому что "перелистну" является жаргонным идиоматическим выражением», — рассказал Кобылянский.