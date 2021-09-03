Представитель Стаса Костюшкина объяснил суть претензий к Монеточке

Певица Монеточка отказалась от мирового соглашения по делу о плагиате в песне «Мама, я не зигую» и не явилась на второе заседание в суде. Из-за сходства композиции с хитом «Женщина, я не танцую» Стас Костюшкин требует у нее компенсацию в размере 900 тыс. рублей. Адвокат артиста Роман Лалаян рассказал «Газете.Ru» о доказательствах плагиата, а сторонний юрист Алексей Гавришев заявил о необходимости проведения экспертизы треков.

Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) не пришла на заседание Чкаловского районного суда Екатеринбурга по делу о плагиате песни «Женщина, я не танцую» экс-солиста группы «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина. Согласно сайту суда, это было уже второе заседание, на котором отсутствовала артистка — впервые слушание было отложено с 17 августа на 2 сентября из-за неявки ответчика.

На повторном заседании интересы Костюшкина защищал адвокат Роман Лалаян. В комментарии «Газете.Ru» он заявил, что для исполнения песни «Мама, я не зигую» Гырдымова должна была получить разрешение и лицензионный договор.

«Есть переписка, где менеджмент артистки Монеточки предлагает приобрести права на данный трек, чтобы поучаствовать в определенной программе. Очистить, грубо говоря. Получает стоимость «очистки», отказывается платить и использует, а потом начинает говорить о том, что все это пародия», — рассказал Лалаян.

Несмотря на то, что певица исполняет эту композицию с 2016 года, Костюшкин узнал о ней только в 2018-м. Он подал к Монеточке иск на 900 тыс. рублей за нарушение авторских прав. Как сообщает ТАСС, представители истца предложили артистке прекратить использование песни «Мама, я не зигую» и не платить компенсацию, но она отказалась от мирного соглашения.

Представитель Монеточки Василий Савченко заявил в суде, что ее песня является не плагиатом, а пародией на творчество Костюшкина. Он также сказал, что певица не исполняла эту песню на публичных мероприятиях. Однако представитель Костюшкина предоставил суду несколько видеозаписей, которые должны доказать обратное. В разговоре с «Газетой.Ru» он выразил несогласие с заявлением Савченко о «пародии» на песню «Мама, я не танцую».

«Я почему-то за это долгое время ни разу не видел госпожу Монеточку ни в одной пародийной передаче. Мы считаем, что это не пародия, а незаконная переработка, аранжировка. Это незаконное использование произведения», — заявил Лалаян.

Судья предложил сторонам провести экспертизу песни, но они отказались. Рассмотрение дела продолжится 7 сентября. После заседания Лалаян заявил, что истец все же готов произвести экспертизу и получить разъяснения от Минюста и специалистов.

«Хорошо, мы пойдем на это, если этого хочет наш прекрасный гуманный суд», — сказал он.

По мнению юриста Алексея Гавришева, первичный отказ от экспертизы связан с тем, что стороны не хотят оплачивать судебные расходы и затягивать дело.

«Более того, полагаю, что данное судебное разбирательство своей целью преследует больше привлечение внимания публики. В связи с чем считаю, что без результатов экспертизы суд откажет в удовлетворении требований истца», — считает юрист.

Он отметил, что экспертиза очень важна в подобных делах, поскольку при отсутствии ее результатов сложно говорить о факте плагиата.

«Случаи наличия сходства у музыкальных произведений встречаются часто. Формально суд имеет основания удовлетворить требования истца, так как факт схожести припевов у произведений есть, однако установить этот факт может только эксперт, — подчеркнул Гавришев, управляющий партнер AVG Legal. — Я считаю, что в отсутствие результатов экспертизы говорить о наличии факта плагиата преждевременно, ведь данные музыкальные произведения несут совершенно разную смысловую нагрузку, не имеют общего стиля, а также ориентированы на различные аудитории».