Алибасов и Федосеева -Шукшина официально расторгли брак

Мировой суд Останкинского района Москвы официально расторг брак продюсера Бари Алибасова и актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, сообщает «Пятый канал».
Информацию о разводе артистов подтвердил адвокат Алибасова Александр Бенхин.
«Развели в очередной раз уже по инициативе Алибасовых Бари Каримовича и Шукшину. Там есть еще месяц на обжалование, на апелляцию. Но факт, что это реально новость», - сказал он.
82-летняя Федосеева-Шукшина и 73-летний Алибасов поженились в 2018 году. В конце 2020-го актриса подала исковое заявление о разводе, и суд его удовлетворил. Решение должно было вступить в силу через месяц, однако в начале 2021 года Лидия Федосеева-Шукшина передумала разводиться и отказалась от иска.
Новый иск о разводе подал Бари Алибасов, не уведомив супругу. Адвокат Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник уверена, что представители продюсера торопятся с разводом из-за того, что у него серьезные проблемы со здоровьем. По ее словам, они опасаются, что Федосеева-Шукшина будет претендовать на наследство.