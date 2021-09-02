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Алибасов и Федосеева -Шукшина официально расторгли брак

Вероника Полынина
1 час назад

Мировой суд Останкинского района Москвы официально расторг брак продюсера Бари Алибасова и актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной, сообщает «Пятый канал».

Алибасов и Федосеева -Шукшина официально расторгли брак
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Информацию о разводе артистов подтвердил адвокат Алибасова Александр Бенхин.

«Развели в очередной раз уже по инициативе Алибасовых Бари Каримовича и Шукшину. Там есть еще месяц на обжалование, на апелляцию. Но факт, что это реально новость», - сказал он.

82-летняя Федосеева-Шукшина и 73-летний Алибасов поженились в 2018 году. В конце 2020-го актриса подала исковое заявление о разводе, и суд его удовлетворил. Решение должно было вступить в силу через месяц, однако в начале 2021 года Лидия Федосеева-Шукшина передумала разводиться и отказалась от иска.

Новый иск о разводе подал Бари Алибасов, не уведомив супругу. Адвокат Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник уверена, что представители продюсера торопятся с разводом из-за того, что у него серьезные проблемы со здоровьем. По ее словам, они опасаются, что Федосеева-Шукшина будет претендовать на наследство.

Шоу-бизнес,Лидия Федосеева-шукшина,Бари Алибасов,Москва,
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