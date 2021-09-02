Алибасов и Федосеева -Шукшина официально расторгли брак

«Развели в очередной раз уже по инициативе Алибасовых Бари Каримовича и Шукшину. Там есть еще месяц на обжалование, на апелляцию. Но факт, что это реально новость», - сказал он.

82-летняя Федосеева-Шукшина и 73-летний Алибасов поженились в 2018 году. В конце 2020-го актриса подала исковое заявление о разводе, и суд его удовлетворил. Решение должно было вступить в силу через месяц, однако в начале 2021 года Лидия Федосеева-Шукшина передумала разводиться и отказалась от иска.