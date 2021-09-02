В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

«Сними полотенце»: актриса Яна Кошкина выложила пикантный снимок из душа

Вероника Полынина
1 час назад

Актриса Яна Кошкина выложила в интернет снимок, на котором выходит из душа в одном из отелей Италии. Горячую фотографию она опубликовала в своем Instagram.

«Сними полотенце»: Яна Кошкина выложила пикантный снимок из душа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На фото обнаженная актриса закутана только в белое полотенце. Волосы собраны сзади, глаза опущены, а на лице – игривая улыбка. При этом сама Кошкина не стала никак подписывать свою публикацию.

Подписчики пришли в восторг, однако также их заинтересовало, кто бы мог выступить автором такого пикантного кадра. В комментариях они писали: «Шикардосная», «Королева Яна», «Сними полотенце», «Восхитительная Яна Кошкина», «Хотел бы я быть на месте этого полотенца».

Голая балерина Анастасия Волочкова прикрылась в купели банным веником

Ранее Яна Кошкина похвасталась своей новой работой – ставшая знаменитой через юмористическое шоу «Однажды в России» артистка стала ведущей телеканала Муз-ТВ. Там актриса будет вести новую программу «10 sexy с Яной Кошкиной».

Шоу-бизнес,Яна Кошкина,Анастасия Волочкова,Италия,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители