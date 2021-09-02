«Сними полотенце»: Яна Кошкина выложила пикантный снимок из душа

Актриса Яна Кошкина выложила в интернет снимок, на котором выходит из душа в одном из отелей Италии. Горячую фотографию она опубликовала в своем Instagram.
На фото обнаженная актриса закутана только в белое полотенце. Волосы собраны сзади, глаза опущены, а на лице – игривая улыбка. При этом сама Кошкина не стала никак подписывать свою публикацию.
Подписчики пришли в восторг, однако также их заинтересовало, кто бы мог выступить автором такого пикантного кадра. В комментариях они писали: «Шикардосная», «Королева Яна», «Сними полотенце», «Восхитительная Яна Кошкина», «Хотел бы я быть на месте этого полотенца».
Ранее Яна Кошкина похвасталась своей новой работой – ставшая знаменитой через юмористическое шоу «Однажды в России» артистка стала ведущей телеканала Муз-ТВ. Там актриса будет вести новую программу «10 sexy с Яной Кошкиной».