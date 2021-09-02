«Сними полотенце»: Яна Кошкина выложила пикантный снимок из душа

Актриса Яна Кошкина выложила в интернет снимок, на котором выходит из душа в одном из отелей Италии. Горячую фотографию она опубликовала в своем Instagram.

Фото: РИА Новости РИА Новости

На фото обнаженная актриса закутана только в белое полотенце. Волосы собраны сзади, глаза опущены, а на лице – игривая улыбка. При этом сама Кошкина не стала никак подписывать свою публикацию.

Подписчики пришли в восторг, однако также их заинтересовало, кто бы мог выступить автором такого пикантного кадра. В комментариях они писали: «Шикардосная», «Королева Яна», «Сними полотенце», «Восхитительная Яна Кошкина», «Хотел бы я быть на месте этого полотенца».