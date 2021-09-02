Крид победил в суде автора песни "Владимир Путин - молодец"

Кунцевский районный суд Москвы отказал автору песни "Владимир Путин - молодец" Олегу Лихачеву в удовлетворении иска к рэперу Егору Криду. Об этом сообщается на Официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы.

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В конце 2020 года Лихачев направил к Криду иск на 1 млн рублей за видео в TikTok с танцем под песню "Владимир Путин - молодец".