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Крид победил в суде автора песни "Владимир Путин - молодец"

Газета.Ru
47 минут назад

Кунцевский районный суд Москвы отказал автору песни "Владимир Путин - молодец" Олегу Лихачеву в удовлетворении иска к рэперу Егору Криду. Об этом сообщается на Официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы.

Крид победил в суде автора песни "Владимир Путин - молодец"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В конце 2020 года Лихачев направил к Криду иск на 1 млн рублей за видео в TikTok с танцем под песню "Владимир Путин - молодец".

Эту информацию шоумен подтвердил в разговоре с "Газетой.Ru". Ранее ему удалось отсудить 300 тыс. рублей у рэпера Моргенштерна за незаконное использование этой же песни. Иск рассматривал Кировский районный суд Уфы.

Шоу-бизнес,Крид,Владимир Путин,Газета.Ru,Москва,
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