Суд предложил провести экспертизу песни Монеточки «Мама, я не зигую»

Суд Екатеринбурга отложил рассмотрение иска певца Станислава Костюшкина к Елизавете Гырдымовой (Монеточка), предложив отправить вызвавшую спор песню «Мама, я не зигую» на экспертизу. Об этом рассказал «Коммерсант».
Об иске Костюшкина к Гырдымовой стало известно в июле. Адвокат Костюшкина Роман Лалаян рассказывал, что его клиент обвиняет певицу в нарушении авторских прав на композицию «Женщина, я не танцую», которую певица переделала в песню «Мама, я не зигую».
Сумма исковых требований составила 900 тыс. рублей.
Представитель Гырдымовой Василий Савченко заявлял, что певица не нарушала авторские права, а сделала пародию на песню Костюшкина.
На последнем заседании суда адвокат сказал, что Монеточка не исполняет это произведение на публичных мероприятиях. По данным «Коммерсанта», истец в ответ предоставил несколько видеозаписей с концертов, где певица исполняла эту песню.
В итоге суд предложил сторонам провести экспертизу песни. Однако и истец, и ответчик выступили против этого, попросив не затягивать судебное разбирательство.
«Мы готовы отказаться от денежных средств. Просим запретить использование этой песни», - сказал Лалаян.
На мировое соглашение стороны также не пошли
В результате суд отложил рассмотрение дела на 7 сентября, предложив предоставить специалистов для проведения экспертизы. Возможно, что на следующем заседании экспертизу все-таки назначат, отмечает «Коммерсант».