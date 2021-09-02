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Суд предложил провести экспертизу песни Монеточки «Мама, я не зигую»

Мария Иванова
48 минут назад

Суд Екатеринбурга отложил рассмотрение иска певца Станислава Костюшкина к Елизавете Гырдымовой (Монеточка), предложив отправить вызвавшую спор песню «Мама, я не зигую» на экспертизу. Об этом рассказал «Коммерсант».

Суд предложил провести экспертизу песни Монеточки «Мама, я не зигую»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об иске Костюшкина к Гырдымовой стало известно в июле. Адвокат Костюшкина Роман Лалаян рассказывал, что его клиент обвиняет певицу в нарушении авторских прав на композицию «Женщина, я не танцую», которую певица переделала в песню «Мама, я не зигую».

Сумма исковых требований составила 900 тыс. рублей.

Представитель Гырдымовой Василий Савченко заявлял, что певица не нарушала авторские права, а сделала пародию на песню Костюшкина.

На последнем заседании суда адвокат сказал, что Монеточка не исполняет это произведение на публичных мероприятиях. По данным «Коммерсанта», истец в ответ предоставил несколько видеозаписей с концертов, где певица исполняла эту песню.

В итоге суд предложил сторонам провести экспертизу песни. Однако и истец, и ответчик выступили против этого, попросив не затягивать судебное разбирательство.

«Мы готовы отказаться от денежных средств. Просим запретить использование этой песни», - сказал Лалаян.

На мировое соглашение стороны также не пошли

В результате суд отложил рассмотрение дела на 7 сентября, предложив предоставить специалистов для проведения экспертизы. Возможно, что на следующем заседании экспертизу все-таки назначат, отмечает «Коммерсант».

Шоу-бизнес,Василий Савченко,Станислав Костюшкин,Роман Лалаян,Екатеринбург,
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